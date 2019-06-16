Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi

1 saat önce

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı. Yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu merkezin dışına kurulan dev ekrandan takip ediyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve bütün kanallara açık olan "İstanbul 2019 Seçim Özel" isimli ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğluyla birlikte alana geldi, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek içeri girdi. Binali Yıldırım ise yayına dakikalar kala eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. İkilinin alana gelmesinin ardından saatlerin 21.00'ı göstermesiyle İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde program başladı. Gazeteciler yayının yapıldığı salona alınmazken, merkezin bahçesine kurulan alanda dev ekranlarda yayını takip etti. İki adayın buluştuğu yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izliyor. Programda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara 3'er dakika içinde yanıt veriyor ve karşılıklı diyaloğa girmiyor.
(İHA)
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:41:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]