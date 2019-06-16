Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler
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- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:52 Kaynak: AA
- Yıldırım- İmamoğlu
ortak yayını
Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar
kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya
'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar, Esenler
Meydanı'nda kurulan ekranlardan, kafelerden ve kıraathanelerden takip etti.
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