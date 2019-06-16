Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler

1 saat önce

- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem...

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler, System.String[]
- Yıldırım- İmamoğlu ortak yayını
Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar
kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar, Esenler Meydanı'nda kurulan ekranlardan, kafelerden ve kıraathanelerden takip etti.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:52 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti AA'dan açıklama: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 01:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]