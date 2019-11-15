Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve İnegöl'de su kesintisi yapılacak
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Yıldırım ve İnegöl'de su kesintisi yapılacak

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım ve İnegöl'de su kesintisi yapılacak, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Ankara Caddesi, 9.Yeşil Sokak, Ünlü Sokak ile 9. Ay Sokak arasında kalan sokaklar ve civarında 15.11.2019 tarihinde, 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.


Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi, Mahmudiye, Hamidiye, Kemalpaşa, Turgutalp, Burhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Sinanbey, Orhaniye, Mesudiye, Yenice, Cuma ve Çeltikçi Mahalleleri ile civarında 19.11.2019 Salı günü saat 03: 00'dan, 20.11.2019 Çarşamba günü saat 03: 00'a kadar su kesintisi yapılacak. - BURSA

Yıldırım, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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