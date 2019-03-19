Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi
12 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Eğitim Mahallesi, Bayındır Sokak ve civarında 19.03.2019 - 01.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ayrıca Osmangazi Selamet Mahallesi, Tüfek Sokak ve civarında 19.03.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:02 Kaynak: İHA
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