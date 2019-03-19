Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi

Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi

12 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Eğitim Mahallesi, Bayındır Sokak ve civarında 19.03.2019 - 01.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ayrıca Osmangazi Selamet Mahallesi, Tüfek Sokak ve civarında 19.03.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı Fatih Terim, Bursa Maçının Devre Arasında Çok Sinirlendi Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]