Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu - Son Dakika
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Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

30.05.2022 09:12
Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının arttığı Karabük'te gece saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve uzun süren şimşek ve yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, art arda çakan şimşekle görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Bartın İnkumu sahilinde de etkili olan yağmur havayı serinletirken, çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Bülent Bostancı - İHA)

Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu
Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu
Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu
Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bostancı, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

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