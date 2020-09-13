Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu - Son Dakika

Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu
KARABÜK - Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.
Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.
İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı gökyüzünde hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem görsel bir şölen sundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 01:09 - Kaynak: İHA
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