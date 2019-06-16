Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.
1 saat önce
Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.
Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu bu başlı başına fecaat bir şeydir"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:29 Kaynak: AA
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