Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.
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Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.

1 saat önce

Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.

Yıldırım:
Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu bu başlı başına fecaat bir şeydir"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:29 Kaynak: AA
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