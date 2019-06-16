Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.

Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı.

Yıldırım: "(Verilerin kopyalanması) Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu bu başlı başına fecaat bir şeydir"

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Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum

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Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu tarihi yayına nasıl geldi