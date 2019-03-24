Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Yapacağımız Raylı Sistemlerle Seyahat Etmek, Ulaşım İstanbul'da Eziyet Olmaktan Çıkacak,...

Yıldırım: "Yapacağımız Raylı Sistemlerle Seyahat Etmek, Ulaşım İstanbul'da Eziyet Olmaktan Çıkacak,...

6 dakika önce

Yıldırım: "Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

Yıldırım:
Yıldırım: "Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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