Yıldırım: "Yapacağımız Raylı Sistemlerle Seyahat Etmek, Ulaşım İstanbul'da Eziyet Olmaktan Çıkacak,...
6 dakika önce
Yıldırım: "Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.
Yıldırım: "Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul
'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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