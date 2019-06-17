YIldırım "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbullunun takdiridir"
1 saat önce
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbullunun takdiridir" dedi.
(İHA)
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