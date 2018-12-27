Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Yeniden Sydv Mütvelli Heyetine Seçildi

Yıldırım, Yeniden Sydv Mütvelli Heyetine Seçildi

1 saat önce

Kars'ta 2019 yılında görev alacak Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Yıldırım, Yeniden Sydv Mütvelli Heyetine Seçildi, System.String[]
Kars'ta 2019 yılında görev alacak Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kars Valiliği sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcilerinin oy kullandığı ve Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun Başkanlığı'nda gerçekleştirilen seçimde Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, yeniden mütevelli heyetine seçildi.

Mütevelli Heyeti'ne seçilen Yasin Aşkın Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla hizmetlerini sürdüreceği belirtti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:10 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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