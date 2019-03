Yıldırım Yeniden Yeşilin,tarih ve Kültürün Başkenti Oluyor

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Yıldırım'ı Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz.

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Yıldırım'ı Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz. Büyükşehir ve merkezi idareden güç alacağız. Trafik ve altyapı meselelerini çözerek yeni yaşam merkezleri, mesire alanları ve parklarıyla Yıldırım'a nefes aldıracağız" dedi.



Oktay Yılmaz, yeni döneme ilişkin projelerini Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki toplantıyla kamuoyuna aktardı.



Toplantıya Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Eski Bakanlardan Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Ak Parti ve MHP'lilerin yanısıra meclis üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.



Saha çalışmasıyla Yıldırım'ın sorunlarını tespit ettiklerini bunu 6 başlıkta topladıklarını kaydeden Oktay Yılmaz, "Şehir, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla engel tanımaz değerleriyle bir bütündür. Gençleriyle, esnafıyla, sanatçısı, eğitimcisi ve sporcusuyla Yıldırım bir bütündür. Onun için Yıldırım'da ilk söz milletimizin olacak" dedi.



"Her sokağa doğalgaz gelecek"



Yıldırım'ın üçte birinde imara ilişkin problemlerin olduğunu, planlama yapılmış bölgelerin yanı sıra, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen henüz uygulama yapılmamış bölgeler olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bir an önce uygulamaya geçmek açısından el birliğiyle bu işi çözmemiz gerekiyor. Bizler başkanlık sistemiyle beraber taçlandırdığımız Cumhuriyeti yerel yönetimlerle beraber şehirlerimizi daha güçlü kılacağız. Bu süreci Yıldırım Belediyemizin Büyükşehir Belediye'mizin bürokratları ve sektör temsilcileriyle yöneteceğiz. Planlamayı bir yandan yaparken hayat devam ediyor. İnşallah şehirde görüntü kirliliğine sebep olan hurdacı esnafımızı kendilerinin talepleriyle birlikte bu dönem şehir merkezinden çıkarmış olacağız.Planlama sürecinin eksikliğinden kaynaklanan çarpık yapılaşmanın getirdiği sonuçlardan birisi de altyapı sorunlarıydı. Ak Partili vekillerimizin desteği belediye başkanlarımızın katkılarıyla su ve elektriğe ilişkin problemleri çözmüştük. Doğalgazla ilgili kısmen çözmüştük. Yine bu güçlü birliktelikle doğalgazı tüm sokaklarımıza ulaştırarak temiz çevre oluşturacağız." Diye konuştu



Yıldırım'da ulaşım ve parklanma meselesi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yollar şehrin ana damarları gibidir. Ankara Caddesi'nin yükünü alacak hem kuzey hem güney kısmında çalışmalarımız var. Dikey yollar oluşturarak ana arterlerin yükünü hafifleteceğiz. Kamulaştırmalarla yeni yollar açacağız. Bazı noktalarda revize ederek genişleteceğiz. Eğitim Caddesinden devam eden Erdoğan Caddesi'nin devamını kamulaştırarak Esenevler'e bağlayarak Yıldırım'ın doğusunda Ankara caddesine güçlü alternatif olan caddeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'ni Selçukbey devamında Otosansit üzerinden Balıklı köprüsüyle birlikte Değirmönü ve Kestel'e bağlayarak güçlü bir yol güzergahı oluşturacağız. Mahallelerimizin ana arterlere bağlanması konusunda çalışmalarımız olacak. Ulaşım büyük ölçüde büyükşehirimizin konusu. Bu süreçleri büyükşehir ve bürokratlarla istişare ederek gerçekleştireceğiz." Şeklinde konuştu.



Yıldırım'da akıllı kavşak uygulamalarının artacağını, Millet Mahallesi'ne direksiyonel kavşak yapılacağını kaydeden Oktay Yılmaz şunları söyledi: "Parklanma çok önemli. Yeni parklar inşa edeceğiz. Yüksek İhtisas Hastane'mizin talebi var. Mimar Sinan Parkı altında katlı otopark yapılarak altı otopark üstü park uygulaması ile hasta yakınlarına hizmet edecek önemli bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Teleferik'te katlı otopark projesi. Hem turizme hizmet edecek hem mahalle sakinlerinin kullanacağız Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda altı otopark üstü park uygulamasını hayata geçireceğiz.Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya verdiği en önemli müjdelerden birisi Yıldırım metrosu. Gürsu'dan başlayarak Acemler'e ulaşan diğer raylı sistemlerle buluşmasından şehrin bir çok noktasına ulaşım sağlayacak uygulama. Bursa için önemli bir kazanım."



Yıldırım'a yeni parklar geliyor



Yıldırım'ın Uludağ'ın eteklerine kurulmuş derelerle vadilerle bezenmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bundan yeteri kadar istifade edemedik . Bundan sonra çok daha fazla istifade etmiş olacağız. Doğal rekreasyon alanlarında yürüyüş ve bisiklet yollarıyla rehabilite edilecek alanlar olarak düşünüyoruz. Millet Mahallesi Aktivite Parkı Gökdere'nin kenarında inşa edilecek. Uludağın eteklerinde mesire alanları yapacağız. Erikli'nin üzerinde bulunan Balaban Mahallemizdeki mesire alanı 48 dönümlük güzel bir çalışma alanıyla bölge insanımıza hizmet edeceğimiz nefes alacağımız bir bölge olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 180 dönümlük alanda Cumalıkızık mesire alanı yapılacak. Cumalıkızık'a gelen misafirlerimizin sadece orada bir kahvaltı ufak hediyelik eşyalarıyla birlikte karşılıyoruz. Turizmden istifade etmediğimizi düşünüyoruz. Cumalıkızık'ta daha fazla zaman geçirilmesi için bir takım aktivite alanlarıyla duruş süresini arttırmak istiyoruz. Hem piknik alanları hem manej alanı, sosyal tesisleriyle birlikte Yıldırım'a hizmet edecek önmli noktalardan birisi olarak düşünüyoruz.Cazibe merkezi üzerindeki parkı rehabilite ederek canlı bir şekilde halkımızın istifadesine sunmuş olacağız. 75.yıl Kent Parkı 16 dönümlük alanda Yiğitler ve 75.yıl Mahallesi'ne hizmet verecek. Vakıfköy Kent Parkımız 225 dönüm alanda kurulmuş güzel bir alan. Bu parkın devamını Millet Bahçesi olarak Deliçay'ın üzerinde millet bahçesi olarak şehrimize kazandırmış olacağız. Kızık köylerini birbirine bağlıyoruz. Doğa içerisinden bir yol ile 30 kilometrelik yürüyüş yolu. 15 kilometresinde bisiklet yolu olarak düşündük. Doğa severlerin heyecanla beklediği bir proje olarak düşünüyoruz. Cumalıkızık ve Balabandaki mesire alanlarına bağlanarak dinlenme noktaları oluşturacağız".



Yıldırım tarih ve kültür şehri olacak



Yıldırım denilince akla gelen değerlerin Emirsultan, Yıldırım, Çelebi Mehmet, Cumalıkızık, Teleferik, Molla Yegan, Balaban Kalesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu değerlerimizi çok daha canlı hale getirecek çalışmalar ve turizme kazandıracağımız alanlar olacak. Tarih kültür adamızda güzergahlarda cephe sağlıklaştırma, restore edilmesi gereken alanları restore ederek tarihi kent yenileme projesiyle bu alanları turizme kazandırmış olacağız. Şible'den Emirsultan'a giderken cadde üzerindeki cephe sağlıklaştırma ile tarihi bir görünüme kavuşturacağız. Bir taraftan biz ve büyükşehirin desteğiyle bu süreci güzel bir şekilde yönetmiş olacağız. Molla Yegan millet kıraathanesi olacak. Karağaç'ta sosyal yaşam merkezi kazandıracağız. Mahalleliye hizmet edecek mahalle konağı ve meslek edindirme kursları kreş anaokulu ve diğer mahallenin ihtiyacı olan sosyal yaşam alanlarını oluşturarak tarihimize değer kazandıracağız. Duaçınarı'nda DSİ'den alınan yere kültür merkezi yapacağız. Burada inşallah dualı çınarlar yetiştireceğiz. Mimar Sinan'da hem üniversite hem bölgedeki çocuklara hizmet edecek Mimar Sinan Millet Kıraathanesi bölgeye değer katan önemli çalışmalardan birisi olacak. Okuma salonlarını yaygınlaştıracağız. Kıraathane içiresinde çamaşırhane ile birlikte onların ihtiyaçlarına çözüm bulacağız. Anne çocuk evi sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceğiz. Yıldırım hanımeli çarşısı inşa edilecek. Yıldırım defin merkezi hem Yıldırım Gürsu ve Kestel'deki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Her mahalleye kapalı Pazar alanı inşa edeceğiz. Hayvan barınağını rehabilite edeceğiz. Okul etkinlik alanları oluşturacağız. Çocuklarımızın tarımla uğraşacağı doğayla içiçe olacağı etkinlik bahçelerini oluşturacağız. Engel tanımayan kardeşlerimizin taleplerini gerçekleştirerek engelsiz park alanlarını oluşturacağız. Taziye evleri taleplerini gerçekleştireceğiz. Vadilerde dere boylarındaki parklar yetmeyecek. Mevcut mahallerdeki parkları revize edeceğiz. Neşeli Yıldırım bilim oyun evini uygulamaya alacağız"



"NİLVAK aile vakfıysa çıkıp cebinden kaç para bağışladığını açıklasın"



Tanıtım toplantısında konuşan Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Alinur Aktaş ise Cumhur ittifakının terörün kıyısından bulaşmayan bir ittifak olduğuna dikkat çekerek, "Bu ittifak vatan millet bayrak devlet noktasında sevdalı olanların bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifaktır. Zalime karşı bozkurt olmak mazluma rabia olmaktır. Belediye Başkanlığı ile ilgili yapacak olanların bir hikayesi olmalı. Bu şehrin tarihine ve talihine imza atmaktan başka hiçbir hayalimin olmadığını, yalnız bir hiç olduğumu, bu partiye büyük emekleri geçmiş herkesin katkılarıyla sinerji oluşturursak Allahın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yok. İmar problemini de doğalgaz problemini de biz halledeceğiz. Yaparsak yine biz yaparız. HDP destekli CHP'li rakibim var. Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptı. 30 yıl öncesi Nilüfer yoktu. 90'lı yıllarda bina yok. Sitelerle büyüdü. Altyapı komple büyükşehire ait. Teoman Başkan, Erdem Saker, Hikmet Şahin ve Recep Başkan. Bizim de 16 aydır desteğimiz katkımız var. Görükle'de ana arterde asfalt yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin bozuk kamyonunu bıraktılar orada durdu. Bu ne ucuz siyasettir. Asfaltı döktüğü anlaşılsın diye. Torba yasa ile ana yetki büyükşehirde. Özlüce'yi, batı kenti, Ertuğrul'u, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı da yapan büyükşehir belediyesi. Bırakın ana arteri orta refüje büyükşehir belediyesi dikmiş. 10 tane proje söylesene bana. Anadolu Arastası muhabbeti 14 yıldır bitmedi. İnşaat devam ediyor. Ne zaman biteceği de meçhul. Camilerin kütüphaneye dönüştüğünü biliyorduk. Özel vakıf da çıktı. Aile vakfıysa çıkıp açıklayacaksın cebinden kaç para bağış yaptığını. O zaman aile vakfı olduğunu anlayacağız" diye konuşut. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

