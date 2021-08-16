Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor - Son Dakika

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek uygulamalar kapsamında; 75. Yıl Parkı, Fidyekızık Kızıklar Parkı, İsabey Kirazlı Cadde Parkı, İsabey Gizem Sokak Parkı, Mollaarap İpek Böceği Parkı, Mevlana Hafsa Hatun Parkı, Çınarönü Dinlenme Parkı, Piremir Pazar Alanı Yanı Parkı, Çınarönü Çevre Yolu Altı Parkı, Değirmenlikızık Narçiçeği Parkı, Vatan Gözde Parkı ile Yavuzselim Parkı'nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 18 parkta ise düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

BALABAN GÜN SAYIYOR

Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu 'yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma' hedefine de emin adımlarla yürüyor. Büyükşehir Belediyesi eliyle Yıldırım'a kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı, 230 bin metrekarelik yeşil alanı ile ilçeye değer katarken; barındırdığı spor tesisleri, lunaparkı, tematik parkları ve kafeteryasıyla da vatandaşların buluşma noktası haline geldi. Öte yandan, çalışmaların tamamlandığı Balaban Mesire Alanı'nın açılışı için gün sayılırken; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantasının da yer aldığı proje ile Yıldırım'a 48 bin metrekare yeşil alan kazandırılmış olacak.

CUMALIKIZIK'A MESİRE ALANI

Açılışı yapılan ve tamamlanan projeler dışında, Yıldırım'a yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi; Cumalıkızık Mesire Alanı'nı bu ay içinde ihale etmeye hazırlanıyor. Tarihi Cumalıkız Köyü'ne değer katacak 180 bin metrekarelik projede piknik alanları, manej alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe, kır kahvesi ve mescit yer alıyor. Yapımına bu yıl başlanılması planlanan bir diğer proje ise Değirmenönü Mesire Alanı. Toplam 106 bin metrekare yeşil alana sahip olacak proje içerisinde kır kahvesi, kır lokantası, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve büfe de yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Gökdere Millet Bahçesi projesi ise Yıldırım'ı adeta cazibe merkezi haline getirecek. Yıldırım'a 230 bin metrekare yeşil alan kazandıracak projede millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, açık çarşı, spor sahası, mescit ve piknik alanı da yer alacak.

YILDIRIM'IN YEŞİL KİMLİĞİ CANLANACAK

Şehirlerin betondan ibaret olmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentlerin ana unsuru insandır. Tüm projelerimizde insanı önceliyor, vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için çalışıyoruz. Yıldırım, nüfus açısından Bursa'nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı'nı kazandırdık. Balaban Mesire Alanı'nı ağustos ayı içinde hizmete açacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın destekleriyle Gökdere Millet Bahçesi'ni de vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Cumalıkızık Mesire Alanı'nın ihalesini de gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra, son 2 yılda toplam 15 dönümlük alana 12 mahalle parkı kurduk. 37 dönümlük alanı kaplayan 21 adet parkımızı da yenilerken toplam 12 dönümlük alana kurulacak olan 4 parkımızda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1.5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. Devam eden projelerimiz tamamlandığında inşallah hedefimize ulaşmış olacağız." İfadelerini kullandı.