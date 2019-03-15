Yıldırım yeşilin, tarihin ve kültürün başkenti olacak
2 saat önce
Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Trafik ve altyapı meselelerini çözerek yeni yaşam merkezleri, mesire alanları ve parklarıyla Yıldırım'a nefes aldıracağız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz
, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Trafik ve altyapı meselelerini çözerek yeni yaşam merkezleri, mesire alanları ve parklarıyla Yıldırım'a nefes aldıracağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30
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