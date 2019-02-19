Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Yht ile İstanbul'a Hareket Etti (2)

Yıldırım, Yht ile İstanbul'a Hareket Etti (2)

1 saat önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından ayrıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a hareket etti.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından ayrıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a hareket etti. -2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:25 Kaynak: AA

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