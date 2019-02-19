Yıldırım, Yht ile İstanbul'a Hareket Etti (2)
1 saat önce
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından ayrıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a hareket etti.
- İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından ayrıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren
ile İstanbul'a hareket etti. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:25 Kaynak: AA
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