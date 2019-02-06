Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.
Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi 17.30'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çipras'la beraber Dolmabahçe Sarayı'na geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:14 Kaynak: AA
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