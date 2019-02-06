Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti (3)

Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti (3)

1 saat önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.

Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:54 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Yunanistan, Güncel
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