Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin- Dargeçit kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
- Kaynak: İHA
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