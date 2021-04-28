Yıldırımda yeni yollar ve mevcut yollar yenileniyor - Son Dakika

Yıldırımda yeni yollar ve mevcut yollar yenileniyor

28.04.2021 08:58
Yıldırımda yeni yollar ve mevcut yollar yenileniyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açılması ve yol genişletme çalışmaları ile Yıldırım'ın geleceğine yatırım yaparken, eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor.

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Bursa- Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' devam ediyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde; 2019'da 19 bin 551 metrekare, 2020'de 9 bin 846 metrekare yeni yol Yıldırım'a kazandırılırken, 2021'in ilk 3 ayında ise 20 bin metrekarelik yeni yol açıldı. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işleri de devam ediyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi ekipleri, saha tespit çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi Kavaklı ve Ak Sokak ile Musababa Mahallesi'nde yol yenileme ve asfalt dökümü işlerini gerçekleştirdi. Yıldırım'ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.Ekiplerimiz Yıldırım'a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Mimar Sinan ve Musababa mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz yenileme ve asfalt dökümü çalışmalarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırımda yeni yollar ve mevcut yollar yenileniyor - Son Dakika


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