Yıldırımdan hasar gören minare böyle yıkıldı - Son Dakika

Yıldırımdan hasar gören minare böyle yıkıldı

Yıldırım düşmesi sonrası hasar gören minare yıkıldı

Hasarlı minareye kontrollü yıkım

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu hasar gören Barış Mahallesi Camisi minaresi iş makinaları tarafından yıkıldı.

Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Camisi minaresine 3 hafta önce sabaha karşı 04: 30 sıralarında yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu minarede çatlak oluşurken cami içerisinde de maddi hasar meydana geldi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra ibadete kapatılan caminin minaresi içinde teknik inceleme sonucu yıkım kararı verildi.

Cami ve çevresinde alınan önlemlerin ardından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından iş makinalarının yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işlemi ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, "Bilindiği üzere yıldırım düşmesi sonucu minaremiz zarar görmüştü. Teknik incelemeler sonucunda minarenin yıkılması kararı alındı ve karar uygulandı. Camimiz ibadete kapalı kalmaya devam edecek. Minarenin yapımı ve cami içerisindeki çalışmaların ardından camimiz yeniden ibadete açılacak" dedi.