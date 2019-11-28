Son Dakika Haberleri: Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu - Son Dakika

Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı Bölgesi'nde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:13:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]