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Yıldırımın düşme anı kamerada

1 saat önce

Yıldırımın düşme anı kamerada Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntülediSİVAS - Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.

Yıldırımın düşme anı kamerada
Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi
SİVAS - Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.
Sivas'ın Kangal İlçesine bağlı Alacahan köyünde bir vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım Hakan Sarıtepe adındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şans eseri Alacahan köyünde kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü. Yıldırımın düşme anından sonra oluşan gök gürültüsünün ardından bir vatandaşın, 'dua ederek tepki vermesi dikkat çekti. Sarıtepe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü.
Yıldırımın düşme anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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