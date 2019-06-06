Yıldırımın düşme anı kamerada
1 saat önce
Yıldırımın düşme anı kamerada Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntülediSİVAS - Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Yıldırımın düşme anı kamerada Sivas
'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi
SİVAS - Sivas'ta bir köyde vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi.
Sivas'ın Kangal
İlçesine bağlı Alacahan
köyünde bir vatandaş yıldırımın düşme anını görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım Hakan Sarıtepe adındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şans eseri Alacahan köyünde kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü. Yıldırımın düşme anından sonra oluşan gök gürültüsünün ardından bir vatandaşın, 'dua ederek tepki vermesi dikkat çekti. Sarıtepe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü.
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