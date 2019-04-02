Son Dakika Haberleri: Yıldırımın Düştüğü Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

Yıldırımın Düştüğü Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

34 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şiddetli yağmur sonrası yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yıldırımın Düştüğü Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şiddetli yağmur sonrası yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mustafa Karabulut'a ait 23 büyükbaş hayvanın içinde bulunduğu ahıra yıldırım düştü. Gece saat 23.15 sıralarında düşen yıldırım sonucu içeride bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken doğurmak üzere olan hayvanlar da düşük yaptı.

Yaklaşık 25 bin lira zararı olduğunu söyleyen ahır sahibi Mustafa Karabulut, yetkililerden yardım istedi. Telef olan hayvanları göstererek olayı anlatan Karabulut, "Bu gece bu ahırın üstüne şimşek düştü. Tabi köyümüzün bir çok yerine düştü. Köyün minaresine düştü, trafosuna düştü. Maalesef benim ahıra da düştü, 4 büyükbaş hayvanım öldü" dedi.

Hayvanların öldüğünü söyleyen Karabulut, "Öyle bir şey ki Allah'ın takdiri. Bu hayvan burada öldü, anası buradaydı, anasına bir şey olmadı, diğer tarafındaki hayvan yine öldü. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri. Yaklaşık 25 lira değerinde hayvanlar" dedi.

Bazı hayvanların da yaşanan olay nedeniyle düşük yaptığını söyleyen Mustafa Karabulut, yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:10 Kaynak: İHA

Mustafa Karabulut, Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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