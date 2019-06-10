Son Dakika Haberleri: Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık 500 hindi telef oldu
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Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık 500 hindi telef oldu

2 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık 500 hindi telef oldu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 500 hindi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesi yakınlarında Hakan Şahin'e ait hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü ve hindi üretim çiftliği kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonunda yaklaşık 500 yavru hindinin telef olduğu bilgisi edinildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa
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