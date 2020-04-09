Yıldırımın düştüğü evde hasar oluştu - Son Dakika

Yıldırımın düştüğü evde hasar oluştu
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir eve yıldırım düştü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir eve yıldırım düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar'a bağlı Yazçiçeği köyünde meydana geldi. Mehmet Okra'nın evine yıldırım düştü. Gürültü ile evlerinden çıkan aile, evlerinin damına yıldırım isabet ettiğini gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana gelirken beyaz eşyalar da kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek