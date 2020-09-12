Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı - Son Dakika

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Karabük merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de bölgeye gelerek, ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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