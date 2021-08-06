Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Besni ilçesinin Sulvarlı Beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi vererek yangın yerine koştu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla alevler 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı orman yangınında çok sayıda meşe ağacı zarar gördü. - ADIYAMAN