Son Dakika Haberleri: Yıldırımın isabet ettiği ev ve depo yandı
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Yıldırımın isabet ettiği ev ve depo yandı

51 dakika önce

SİVAS'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu alevlerin sardığı çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.

Yıldırımın isabet ettiği ev ve depo yandı, System.String[]
SİVAS'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu alevlerin sardığı çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün akşam, merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Köyde etkili olan sağanakta, Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım isabet etti. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Yangını gören çevredekiler,  Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Yangında ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi. 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:22 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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