Yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı
2 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı.
Ereğli'nin Gebe köyündeki Numan Korkmaz'a ait 2 katlı evin çatısında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında evin çatısı, tamamen yandı.
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