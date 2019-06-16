Son Dakika Haberleri: Yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı
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Yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı.

Yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği evin çatısı yandı. 
Ereğli'nin Gebe köyündeki Numan Korkmaz'a ait 2 katlı evin çatısında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında evin çatısı, tamamen yandı.
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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