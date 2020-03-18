Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü

6 saat önce

Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu.

Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü, System.String[]

Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü

Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım istinat duvarının üzerine düştü. Yıldırımın vurduğu istinat duvarı darmadağın oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün gece Mevlana Mahallesi'nde bulunan istinat duvarının üzerine yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından istinat duvarı tuzla buz oldu. Olayın ardından panikle evlerinden çıkan mahalleli istinat duvarının yerle bir olduğu gördü. Bir genç ise olayın hemen ardından sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine yıldırımın düştüğü anı anlattı.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen yada yaralanan olmazken istinat duvarının önünde park halinde bulunan bir araç ise maddi hasar gördü.

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti         
15:10
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek         
14:36
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]