Son Dakika Haberleri: Yıldırımlı gönüllülerden Dünya Temizlik Günü’ne destek
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Yıldırımlı gönüllülerden Dünya Temizlik Günü’ne destek

1 saat önce

'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla başlatılan farkındalık yürüyüşleri, bu hafta Uludağ'ın eteklerindeki yeşilin bin bir tonunu bünyesinde barındıran Fidyekızık ile UNESCO Dünya Mirası listesindeki 700 yıllık tarihi ile dikkat çeken Cumalıkızık Köyü arasında gerçekleştirildi.

Yıldırımlı gönüllülerden Dünya Temizlik Günü’ne destek, System.String[]

'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla başlatılan farkındalık yürüyüşleri, bu hafta Uludağ'ın eteklerindeki yeşilin bin bir tonunu bünyesinde barındıran Fidyekızık ile UNESCO Dünya Mirası listesindeki 700 yıllık tarihi ile dikkat çeken Cumalıkızık Köyü arasında gerçekleştirildi.

Cumalıkızık, Uludağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:45 
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