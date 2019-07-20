Yıldırımlı karatecilerin kuşak heyecanı

Yıldırım Belediyesi Mimarsinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye Karate Federasyonu Temsilcisi Ömer Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Ali Osman Yüce, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı Muammer Özbey, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanvekili Salih Mert, belediye meclis üyeleri, sporcular ve yakınları katıldı. Şehirleri imar etmenin yanında çocuklara ve gençlere hizmet etmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehirleri imar etmek elbette önemli ama bizi daha fazla mutlu eden şey çocuklarımıza hizmet etmektir.Bu dönem sporun ve kültür-sanatın kalbinin Yıldırım'da atması için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu anlamda da çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek tesislerin sayısını inşallah artıracağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz" dedi.

'EVLATLARIMIZIN HİZMETKARI OLACAĞIZ'

Vatanına ve milletine bağlı, milli ve manevi değerlerini sahiplenen bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Şehre ruh veren binalar değil, insanlardır. Çocuklarımızın geleceğe çok daha iyi hazırlanmaları, enerjilerini doğru kullanmaları için bu tip imkanları artırmayı hedefliyoruz. Her türlü bağımlılıktan uzak, vatanına ve milletine bağlı, milli ve manevi değerlerini sahiplenen bir gençlik yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçemize kazandırılan ve açılışa gün sayan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin işletmesini, belediye olarak biz üstleneceğiz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar ve geleceğe iyi hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız. Bu vesile ile bir üst kuşağa geçen kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. İlerleyen süreçte de kendilerinden yalnızca kuşak değişimi değil, madalyalar, şampiyonluklar bekliyoruz" diye konuştu.