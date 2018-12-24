Son Dakika Haberleri: Yıldırımlı Minik Raketlerden İki Madalya

Yıldırımlı Minik Raketlerden İki Madalya

2 saat önce

Yıldırım Belediyespor'un yıldız tenisçileri İlmeray Masat ile Mina Kaş, Bursa'da düzenlenen Tenis İl Müsabakaları'ndan kürsüde yer aldı.

Yıldırımlı Minik Raketlerden İki Madalya, System.String[]

15-23 Aralık tarihlerinde Bursa'da düzenlenen ve 90 sporcunun mücadele ettiği Tenis İl Müsabakaları'nda Yıldırım Belediyesporlu minik raketler başarıları arasına yenilerini ekledi. 9 yaş kategorisinde korta çıkan İlmeray Masat, 8 maçını kazanarak finalde mücadele etme şansı yakaladı.

3 sene üst üste Bursa'da final müsabakasına çıkan İlmeray, büyük çekişmeye sahne olan ve 1 saati aşan mücadele sonunda ikinciliğin sahibi oldu. 9 yaş kategorisinde mücadele eden ve son bir ayda çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan Yıldırım Belediyesporlu diğer minik raket Mina Kaş ise üçüncü olarak kürsünün son basamağında yer aldı.

Minik raketlerin geleceğin önemli şampiyonları arasında yer alacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kendi yaş kategorilerinde önemli başarılar kazanan minik sporcularımızın, geleceğin önemli şampiyonları arasında yer alacağına olan inancımız tam. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sürdürdüğümüz yatırımlarla sporun her branşında şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya desteğimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:45 Kaynak: Bültenler

Aralık, Tenis, Bursa, Yıldırım, Güncel
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