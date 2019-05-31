Yıldırımlılara aile içi iletişim semineri

Yıldırım Belediyesi, toplumun en güçlü yanlarından birisi olan aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulması ve korunmasına katkı sağlamak için ilçede düzenlediği seminerlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu tarafından Meydancık Mahallesi YIL-MEK nakış kursu kursiyerlerine verilen kişisel gelişim ve aile içi iletişim seminerlerinde günümüzde çocuklar ile anne ve babalarının arasındaki iletişimin önemi vurgulandı. Çocukların yaş gruplarına ve ergenlik çağında olmalarının da dikkate alınmasının gerektiğine dikkat çekilen seminerde anne ve babaların çocukları ile yeri geldiğinde arkadaş gibi dertleşmeleri gerektiği, özellikle televizyon programları, internet ve cep telefonu gibi hususlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Aile içerisindeki iletişimin çocukların kişisel gelişimine olumlu katkılar sunduğuna vurgu yapılan seminerlere katılan YIL-MEK kursiyerleri, seminerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.