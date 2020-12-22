Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor - Son Dakika

Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor

22.12.2020 14:22
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce bir çocuklarını SMA Tip 1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığından kaybeden Necati- Ayten Yıldız çifti, aynı hastalığa yakalanan 1,5 yaşındaki bebekleri Umut Furkan Yıldız'ın sağlığına kavuşması için destek bekliyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce bir çocuklarını SMA Tip 1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığından kaybeden Necati- Ayten Yıldız çifti, aynı hastalığa yakalanan 1,5 yaşındaki bebekleri Umut Furkan Yıldız'ın sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Yıldız Çifti, çocukları Umut'un ABD'de gen tedavisi olabilmesi için gerekli olan 2 milyon 100 bin doların toplanabilmesi için bir süre önce başlattıkları bağış kampanyasına yardım beklediklerini söyledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Necati Yıldız ve ev kadını Ayten Yıldız çifti, 3 çocuklarından biri olan 'Yusuf ' ismini verdikleri 23 aylık bebeklerini 3 yıl önce SMA Tip1 hastalığından kaybetti. İlk iki çocuklarında hiçbir sağlık sorunu bulunmayan çiftin, geçen yıl 'Umut Furkan' ismini verdikleri bir çocukları daha dünyaya geldi. Umut Furkan bebeğe, 4,5 aylıkken kontrol için gittikleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, SMA Tip 1 tanısı konulup, tedavisine başlandı. Şu an 1,5 yaşında olan oğlunun sağlığına kavuşması için ABD'de 'zolgensma' gen tedavisi olması gerektiğini ancak maddi durumlarının olmadığını belirten Ayten Yıldız, destek istedi.

'SESİMİZ DUYULSUN İSTİYORUZ'Oğlu Umut Furkan'ın bugüne kadar 4 doz ilaç aldığını belirten Yıldız, "Bu yeterli değil, gen tedavisi olması gerekiyor. Bunun için 2 milyon 100 bin dolar gerekiyor. Bunun için kampanya başlattık. Herkesten destek bekliyoruz. Umut Furkan, 2 yaşına girmeden gereken bu parayı toplayabilirsek tedavisi için ABD'ye gideceğiz. Aynı hastalıktan daha önce bir çocuğumu kaybettim. Umut Furkan'ı da aynı hastalık nedeniyle kaybetmek istemiyoruz. Sesimiz duyulsun istiyorum" dedi.'TOPLANAN MİKTAR ŞU AN ÇOK AZ'Bir kez daha evlat acısı yaşamak istediklerini belirten Necati Yıldız da, "Oğlumuzun ABD'ye gidip, gen tedavisi olması gerek. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yaşayan bilir, ateş düştüğü yeri yakar. Kampanya başlattık ancak toplanan miktar şu an çok az. Herkesten destek bekliyoruz. Allah rızası için Umut'a, umut olsunlar" diye konuştu.

Umut için sosyal medyadan kampanya çalışması yürüterek yardım toplamaya çalışan Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasret Yılmaz da, "Denizli halkının birlik ve beraberlik içinde bu çocuğu yurt dışına gönderebileceğine inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızdan 3- 5 demeden yardım istiyorum. El ele verilirse Umut'un kurtulacağına inanıyorum" dedi.


Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor
Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldız ailesi, ikinci bebeklerinin de SMA'dan ölmemesi için destek bekliyor - Son Dakika


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