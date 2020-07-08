Yıldız Arama Kurtarma ekibinin yeni üyeleri - Son Dakika

Yıldız Arama Kurtarma ekibinin yeni üyeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, şehirde bir ilki gerçekleştirerek bünyesine arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alacak 6 köpeği dahil etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, şehirde bir ilki gerçekleştirerek bünyesine arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alacak 6 köpeği dahil etti. Büyükşehir İtfaiyesi'nin özel olarak yetiştirdiği Yıldız Arama Kurtarma ekibinde görev alacak köpeklerle özel bir arama kurtarma timi oluşturuldu.

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Eğitimli ve kalifiye personeliyle her geçen gün daha donanımlı hale gelerek hizmet kalitesini artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, şehirde bir ilki gerçekleştirdi. İl genelinde ilk kez bir itfaiye teşkilatında arama kurtarma köpekleri görev alacak. Olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere getirtilen 6 arama kurtarma köpeği ile Balıkesir İtfaiyesi daha da güçlenecek.


Özel köpekler yıldız ekibe katılacak


Tüm dünyada önemli teşkilatlarda arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ve özel olarak yetiştirilip eğitilen; Belçika Mali, labrador ve Alman kurdu cinsindeki köpekler, Büyükşehir İtfaiyesinin 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibiyle birlikte görev yapacak. Yurt dışı pasaportlu; 4 Belçika Mali ve 1 Labrador cinsi köpek arama kurtarmada, 1 Alman kurdu da iz sürmede eğitimlerini Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde ekip arkadaşlarıyla birlikte tamamlayacaklar.


6 Ay içinde göreve başlayacaklar


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde oluşturulan özel alanda 1 buçuk ay boyunca ekip arkadaşlarıyla itaat ve uyum eğitimi de alacak köpekler, sonrasında ileri seviye eğitimlerini tamamlayarak 6 ay içerisinde göreve başlayabilecek.


Başta Balıkesir olmak üzere ihtiyaç dahilinde ülkenin her yerinde görev yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde özel olarak eğitilen 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibi, yeni ekip arkadaşlarıyla tüm itfaiye teşkilatlarına örnek teşkil edecek biçimde tam donanımlı özel bir tim olarak hizmet verecek.


Büyükşehir itfaiyesi gücüne güç katıyor


Büyükşehir İtfaiyesinin yeni üyeleriyle tanışan Başkan Yücel Yılmaz "Vatandaşlarımızı her türlü afetten en kısa sürede kurtarmak amacıyla görev yapan itfaiye teşkilatımızın bünyesine arama kurtarma ve iz sürme köpekleri kattık. Eğitimleri ve uyum süreçlerini tamamlamalarının ardından 6 ay içerisinde göreve başlayacak olan köpeklerimizle şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyulan her alanında hizmet vereceğiz. İtfaiye teşkilatımızın gururlarından özel olarak eğitilmiş Yıldız Arama Kurtarma ekibimiz yeni üyelerimizle gücüne güç katacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldız Arama Kurtarma ekibinin yeni üyeleri - Son Dakika
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