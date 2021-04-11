Yıldız Asyalı zombi oldu

BODRUM'DA ÇEKİLDİ

Yıldız Asyalı, zombi filmi "Aylak Takımı" ile setlere döndü. Komedi türündeki filmin çekimleri Bodrum'da 4 haftada tamamlandı. Yapımcılığını Cinephone Entertainment'dan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise İlkay Kök'ün yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Hazan Damla Canbaz da yer aldı.

LABORATUVARDA PATLAMA

Yönetmen koltuğunda Can Sarcan'ın oturduğu "Aylak Takımı", yaz okulundaki laboratuvarda meydana gelen patlama sonrası öğretmen ve öğrencilerin zombiye dönüşmesiyle başlayan komik olayları beyazperdeye taşıyacak. Filmin vizyon tarihi ise normalleşme sürecinde sinema salonlarının açılmasına bağlı olarak belirlenecek.