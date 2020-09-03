Yıldız atletler İstanbul'da piste çıkıyor

İstanbul'da bu yıl yeniden hizmete açılan Burhan Felek Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 2000 yılından yapılacak sonra ilk Türkiye Büyükler Şampiyonası, yarın ve cumartesi günü yıldız atletlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

87. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası, Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 4-5 Eylül günlerinde yapılacak. 19-20 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentindeki Balkan Atletizm Şampiyonası'nın seçmesi niteliğindeki şampiyonaya birçok ünlü atlet katılacak. Açık (Open) kategoride düzenlenecek organizasyonda Lübnan'dan üç, Katar'dan da altı atlet misafir statüsünde yarışırken, toplamda 520 atlet 42 branşta kürsü peşinde koşacak.