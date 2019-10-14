Yıldız Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi sınırlarında yer alan Yıldız Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi sınırlarında yer alan Yıldız Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı.
Yıldız Dede Türbesini yerinde inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Şekeroba Mahallesi sınırlarında yer alan türbenin çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.
Okumuş, iki ay gibi bir süre içerisinde türbeyi vatandaşların ziyaretine açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
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