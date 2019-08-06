Son Dakika Haberleri: Yıldız: Bu yıl Türkiye-Irak ilişkilerinde atılım yılı olacak
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Yıldız: Bu yıl Türkiye-Irak ilişkilerinde atılım yılı olacak

1 saat önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, "Bu yıl, Türkiye-Irak ilişkileri açısından atılım yılı olacak.

Yıldız: Bu yıl Türkiye-Irak ilişkilerinde atılım yılı olacak, System.String[]
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, "Bu yıl, Türkiye- Irak ilişkileri açısından atılım yılı olacak. Bunu iyi değerlendirebilmek istiyoruz." dedi.
Türkiye, Bağdat, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09 
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