Yıldız: Bu yıl Türkiye-Irak ilişkilerinde atılım yılı olacak
1 saat önce
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, "Bu yıl, Türkiye-Irak ilişkileri açısından atılım yılı olacak.
Türkiye
'nin Bağdat
Büyükelçisi Yıldız, "Bu yıl, Türkiye- Irak
ilişkileri açısından atılım yılı olacak. Bunu iyi değerlendirebilmek istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09
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