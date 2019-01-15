Son Dakika Haberleri: “yıldız çalışanlar” hakkında

“yıldız çalışanlar” hakkında

1 saat önce

Canan Duman, 20 yıllık profesyonel deneyimi, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda, iş dünyasının en güncel sorularından birine yanıt arıyor.

“yıldız çalışanlar” hakkında, System.String[]
Canan Duman, 20 yıllık profesyonel deneyimi, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda, iş dünyasının en güncel sorularından birine yanıt arıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 

Ekonomi
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