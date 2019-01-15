“yıldız çalışanlar” hakkında
1 saat önce
Canan Duman, 20 yıllık profesyonel deneyimi, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda, iş dünyasının en güncel sorularından birine yanıt arıyor.
Canan Duman, 20 yıllık profesyonel deneyimi, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda, iş dünyasının en güncel sorularından birine yanıt arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı