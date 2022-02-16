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Yıldız Dağı karda voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Yıldız Dağı karda voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak

16.02.2022 11:46
Yıldız Dağı karda voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Üniversitelerarası Karda Voleybol Turnuvası ile 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Üniversitelerarası Karda Voleybol Turnuvası ile 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), İl Özel İdaresi, Buruciye AŞ ve Kültür AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında İl Özel İdaresine bağlı şirketler, işlettikleri tesislerde SCÜ ile çeşitli eğitici, sosyal, sportif faaliyetler yürütecek.

Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'ndaki imza törenine, Vali Salih Ayhan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Kültür AŞ Koordinatörü Adem Kehci, SCÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin 26-27 Şubat'ta Üniversitelerarası Karda Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Turnuvaya şu ana kadar 13 üniversitenin başvurduğunu aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ve Buruciye AŞ arasında imzalanan protokolle 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da 3-6 Mart'ta ilimizde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kadın ve erkeklerde 16 takımı ilimizde misafir edeceğiz. İlimizin bu tip ulusal organizasyonları karşılayabilecek çok güçlü altyapısı var. Bu yeterliliğimizi ilimizin tanıtımı ve kalkınması noktasında kullanmada kararlıyız. Sivas, genç ve spor dostu bir şehirdir. Düzenlenecek her iki organizasyonun da ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız da Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yapılacak etkinliklerin şehrin tanıtımına ve öğrencilerin kendilerini yetiştirmelerinde önemli katkı sunacağını vurguladı.

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Toros Dağları, voleybol, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı karda voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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