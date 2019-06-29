Son Dakika Haberleri: Yıldız Dağı Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek
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Yıldız Dağı Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek

1 saat önce

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi yılın her mevsiminde misafirlerini ağırlayacak.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek, System.String[]
Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi yılın her mevsiminde misafirlerini ağırlayacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde incelemelerde bulundu. Yıldız Dağı Kayak Merkezini, Sivas'a bağlayan yol ağının yatırım programına alınmasının ardından Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas-Karaçayır yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ayhan, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız Dağı-Sivas arasında yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ayhan, "Geçen yıl yolun ilk 15 kilometresi tamamlanmıştı. Bu yıl ise 4 kilometre daha yol yapılacak. Yol standart genişliği 12 metre olacak. Yol, Kurban Bayramı öncesi Karaçayır'a kadar yapılıp trafiğe açılacak." dedi.

Her mevsim hizmet verecek

Yıldız Dağı Kayak Tesislerinin yılın 4 mevsimi hizmet vereceğini belirten Ayhan, "Yıldız Dağının dört mevsim kullanmak için çeşitli kamp yerleri yapılacak. Burasını sadece kış turizmi için değil 4 mevsim kullanacağız. 5 sezondur Yıldız Dağı hizmet veriyor. Yıldız Dağı, Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Geçtiğimiz sezon 200 bin vatandaşımız buraya geldi. Burada uluslararası nitelikli yarışmalar yapacağız. Nitelikli kayak sporcuları yetiştireceğiz. Bundan sonra tanıtıma ağırlık vereceğiz. Sivas'ın marka değeri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi adından sıkça söz ettirecek." şeklinde konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
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