Yıldız Dağı kayak merkezi beyaza büründü

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

Sivas'ta Aralık ayının ilk gününde 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı'na sezonun ilk karı düştü. Beyaza bürünen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi havadan görüntülendi. Kayak merkezinin masalsı görüntüsü dikkat çekti. Kayak tesisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Tesis çalışanları pistlerde ilk denemeleri kendileri yaptı.

Tesisi işleten Buruciye A.Ş. Genel Müdürü, Mustafa Altun, mevsimin ilk karının kayak severlere hayırlı olması temennisinde bulunarak, " Türkiye'nin yıldızı olmaya aday Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinde sezonun ilk karı düştü. Bölgenin ve Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Yıldız Dağı'nda sezon açılmak üzeredir. Hem normal kar yağışıyla, suni karlama tesisleriyle sezona hazır durumdayız. 2019-2020 kış sezonu tüm kayak severlere hayırlı olsun. Tüm bölgeden Türkiye'den kayak severleri buraya bekliyoruz. Kayak sezonun da federasyonumuzun düzenlediği yarışlarla hem de diğer kayak severlere ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

(İHA)