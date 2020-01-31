Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

6 saat önce

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı, System.String[]

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.


Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı.


Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sömestr tatili nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

2 bin 552 metre yükseklikteki dağda bulunan kayak merkezinde, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra vatandaşların zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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