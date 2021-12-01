Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti - Son Dakika

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreyi geçti. Kar yağışının ardından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.

SİVAS - Sivas 'a 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor