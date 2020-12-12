Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı, zirvede 15 santimetreye kadar ulaştı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yıldız Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Merkezde yağışın devam etmesi ve kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması durumunda kayak sezonunun açılması planlanıyor.

2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.