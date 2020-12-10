Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak - Son Dakika

Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak

10.12.2020 16:15
Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki 54 kilometrelik bağlantı yolunun 1. etabında tamamlanan ve standartları artırılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'dan bilgi alan Ayhan, "Altyapı çalışması bölgeye ciddi hareketlilik kazandıracak, çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Tokat ve Sivas'ın Yıldız Dağı kayak merkezi bağlantısı bizim için çok elzemdi." dedi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra kayak merkezini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan 10 bungalov hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nda bu yıl güzel yenilikler yapıldığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu güzel çalışmalardan biri de bungalov evleri. Pandemi, sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanlar yoğun ve kalabalık ortamlardan daha çok steril, aileleriyle iç içe ortamları, hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilicinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalovların yapımını gerçekleştirdik. Hedefimiz onlarca bungalov. Onu bitirdiğimiz zaman artık sosyal donatılarla birlikte bir kış köyü olacak. Daha güzel bir kimlikle farklılık oluşturulacak. Bungalov tarzı evler tamamlandığında Norveç ve İsveç'teki dağ evlerini andıran bir mekan olacak. Bir ailenin çok rahat kullanabileceği, içi dağın yapısına uygun, tamamen ahşaptan oluşan evler. Geleneksel ve modern yaşamın birleştiği, gerekli şartlara uygun, ısısından tutun da otantik yapısına, kullanılışından görseline kadar güzel, sempatik yapılar."

Vali Ayhan, evlerin çok ilgi gördüğünü, ilerleyen aşamalarda 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Bungalov, Çermik, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak - Son Dakika


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