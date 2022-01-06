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Yıldız Dağı'nda bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor - Son Dakika

Yıldız Dağı'nda bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor

06.01.2022 11:16
Yıldız Dağı'nda bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bu sezon yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bu sezon yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler kayakseverlere hizmet veriyor.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, Anadolu'nun ortasında yer alan Yıldız Dağı'nın "Türkiye'nin en 'genç', en modern ve en ekonomik kayak merkezi" olduğunu söyledi.

Bu kavramların altının her birini doldurduklarını belirten Ayhan, "5 yılık bir hikayesi var. Teknolojik altyapısı en modern diyoruz, hakikaten teknolojik altyapısıyla, yapay karlamasıyla ve gece kayağıyla gerçekten çok modern bir kayak merkezi. Ekonomik derken de diğer kayak merkezlerine göre kıyasladığımızda çok makul olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Bungalov ev sayısı 50'ye çıkarılacak

Ayhan, her sezon yeni hizmetlerle vatandaşların karşısına çıktıklarını aktararak, "Bungalov evlerimizden 10 adet yaparak kamuoyunun nabzını ölçmüştük. Baktık ki ciddi bir ihtiyaç, 15 tane daha yaptık. 25 adet hizmete sunduk. İnşallah, bungalov ev sayısını 50'ye çıkaracağız ve doğal yaşam evlerinden bir kış köyünü burada kurmuş olacağız." diye konuştu.

Merkezde kar sorunu olmadığını, yapay karlama sistemiyle pistlerin kalitesini artırdıklarını vurgulayan Ayhan, geçen sezon merkezin Sivas ve çevre illerden 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene beklentimiz yaklaşık 500 bin vatandaşımızı burada ağırlamak. Bu sayıyı da geçeceğimize inanıyoruz. Burada işin açıkçası ticari bir kaygımız da yok. Sivas'ın evlatları, Tokatlı kardeşlerimiz bu bölgenin insanları gelsin deşarj olsunlar, rahatlasınlar ve bu nimetten, bu hizmetten faydalansınlar. Sivas artık kışı nimet olarak görmeye, karı kar olarak görmeye başladı. Sadece Sivas merkezden değil, tüm köyleri de işin içine alarak oradaki tüm evlatlarımızı buraya belirli aralıklarla getiriyoruz, 3 gün kayak eğitimi veriyoruz. Akşamları da değerler eğitimi veriyoruz ve ardından aldığımız emaneti ailelerine teslim ediyoruz."

8 binin üzerinde çocuğa kayak eğitimi verildi

Ayhan, yaptıkları çalışmalarla 8 binin üzerinde çocuğa Yıldız Dağı'nda kayak eğitimi verildiğini, bunlardan bazılarının kayak sporu yapmaya başladığını söyledi.

Hazırladıkları projelerle kayağı tabana yaydıklarını ve milli kayakçılar yetiştirmeyi arzuladıklarını dile getiren Ayhan, "Biz burada ticari kaygıyla asla çalışmıyoruz, sadece burada çarkımız dönsün, zarar etmesin bizim için yeterli. 'Kayak zengin sporudur' anlayışını yıkmak istiyoruz. Onun için de sosyal projelerle fiyatları makul tutarak bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de irili ufaklı 52 kayak merkezinin bulunduğunu ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde fiyatların çok ekonomik olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Fiyatlar kıyaslandığı zaman en ekonomik, hizmet kalitesi en yüksek yerin Sivas olduğu görülecektir." ifadelerini kullandı.

Ayhan, bağlantı yollarıyla ve ulaşım standardı arttıkça Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin albenisinin daha da artacağını sözlerine ekledi.

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Toros Dağları, Türkiye, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı'nda bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor - Son Dakika


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