Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Sivas'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler ve tatilciler, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ni tercih etti.

Sivas ve çevre illerden gelen kayakseverler, hafta sonu tatilini değerlendirerek Yıldız Dağı'nda gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşlar pistlerde kayak ve snowboardla, bazıları ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Vali Salih Ayhan da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı kapsamında gazetecilerle merkezde bir araya geldi.

Kısa zamanda büyük mesafe katettiklerini belirten Ayhan, "Yıldız Dağı, Sivas'ın parlayan yıldızı, ülkenin büyük bir değeridir. Burayla ilgili çok güzel çalışmalar yapmaktayız. Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bir kayak kültürü olsun diye yoğun eğitim programları gerçekleştirmekteyiz." dedi.

"Gittikçe kalite artmaktadır"

Kentte kayak akademisi ve spor kulübü kurduklarını Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah çocuklarımıza ulusal, uluslararası ve bölgesel anlamda ses getirecek, yarışmalarda bayrağımızı dalgalandıracak çocuklar yetiştiriyoruz. Hem hizmet kalitemiz hem de gelen kayakçı kalitesi artmakta. Şu an birçok yerde kar sorunu varken kar sorunu olmayan ender dağlardan biri Yıldız Dağı. Pistlerin kalitesi, alanın güzelliğiyle örnek bir dağ. Bir hafta sonra da sömestir tatili geliyor, herkesi buraya davet ediyoruz. Konaklama alanlarımız ful doldu ama günübirlik anlamda herkesi buraya bekliyoruz. Misafirlerimizin yüzde 35'i Tokat'tan gelmekte. Tokat ile bağlantı yolu yaptık, bu bizim için çok büyük kazanım oldu. İnşallah standardı artıracağız. Sivas bölgenin gözde bir yeri oldu, kayak merkezi buna güç verdi."

"350 binin üzerinde beklentimiz var"

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nin her açıdan çok cazip olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Geçen yıl 193 bin ziyaretçimiz olmuştu, bu sene hedefimiz inşallah 350 binin üzerine çıkmak. Hakikaten gelenlerin keyif aldığı, 'İyi ki geldik.' dediği bir yer. Herkesi buraya kayak yapmaya bekliyoruz. Zorluk ve parkur derecesi farklı olan herkese hizmet sunabilecek 5 pistimiz var. Toplam pist uzunluğumuz 12 kilometre, bütün disiplinlere uygun pistlerimiz mevcut. Sivas'ın parlayan yıldızına, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne herkesi bekliyoruz." diye konuştu.