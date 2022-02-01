Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metre oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Türkiye'nin en genç kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Eşsiz manzarasıyla büyülen kayak merkezi, görenleri hayran bıraktı.

(Mert Taha Varol/ İHA)